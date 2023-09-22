«Спартак» продлил контракт со Сковронским

Вратарь Андрей Сковронский продлил контракт со «Спартаком», сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на два года.

Сковронский является воспитанником «Спартака». В системе красно-белых голкипер провел больше 250 матчей при 92 процентах надежности.