Технический директор «Ак Барса» скончался в возрасте 75 лет

Технический директор «Ак Барса» Игорь Смирнов скончался в возрасте 75 лет, сообщает пресс-служба клуба.

«Игорь Николаевич проработал в клубе 43 года. За время его добросовестного труда команда стала пятикратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Он был отзывчивым человеком, готовым в любой момент прийти на помощь каждому хоккеисту, тренеру, сотруднику. «Ак Барс» выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Николаевича», — говорится в сообщении.