«Адмирал» подписал контракт с Синягиным

Вратарь Денис Синягин подписал контракт с «Адмиралом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Игрок уже присоединился к команде на сборах в Минске.

Последним клубом Синягина было петербургское «Динамо». В сезоне 2020/21 вратарь провел 45 матчей в ВХЛ, 12 раз сыграв на ноль.