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«Адмирал» подписал контракт с Синягиным

07:52
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Вратарь Денис Синягин подписал контракт с «Адмиралом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Игрок уже присоединился к команде на сборах в Минске.

Последним клубом Синягина было петербургское «Динамо». В сезоне 2020/21 вратарь провел 45 матчей в ВХЛ, 12 раз сыграв на ноль.

Дополнительная информация:

https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/dobro-pozhalovat-na-bort-denis-sinyagin

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Сергей Разин все материалы автора

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