«Адмирал» подписал контракт с Синягиным
07:52
Вратарь Денис Синягин подписал контракт с «Адмиралом», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Игрок уже присоединился к команде на сборах в Минске.
Последним клубом Синягина было петербургское «Динамо». В сезоне 2020/21 вратарь провел 45 матчей в ВХЛ, 12 раз сыграв на ноль.
Дополнительная информация:
https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/dobro-pozhalovat-na-bort-denis-sinyagin
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