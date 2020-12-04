«Спартак» представил форму на ретро-матчи с «Ак Барсом» и «Витязем»

«Спартак» в Twitter показал форму, в которой сыграет с «Ак Барсом» и «Витязем» в шестом в истории ретро-матче, который пройдет 22 и 23 декабря в «Парке Легенд». Комплект изготовлен специально к этому событию.

Шрифт фамилии хоккеистов и капитанской литеры будет выглядеть также, как и на форме нынешнего сезона. Игровые номера будут почти такими же, как и на ретро-форме «красно-белых» 1980-го года.

Отличительная черта — тонкий дублирующий контур и фирменный угловой скос, который соответствует градусу наклона в логотипе. На груди будет логотип «Спартака» 1980 года.