«Спартак» представил форму на ретро-матчи с «Ак Барсом» и «Витязем»
«Спартак» в Twitter показал форму, в которой сыграет с «Ак Барсом» и «Витязем» в шестом в истории ретро-матче, который пройдет 22 и 23 декабря в «Парке Легенд». Комплект изготовлен специально к этому событию.
Шрифт фамилии хоккеистов и капитанской литеры будет выглядеть также, как и на форме нынешнего сезона. Игровые номера будут почти такими же, как и на ретро-форме «красно-белых» 1980-го года.
Отличительная черта — тонкий дублирующий контур и фирменный угловой скос, который соответствует градусу наклона в логотипе. На груди будет логотип «Спартака» 1980 года.
Шестой в истории #ретроматч, который пройдёт 22 и 23 декабря в «Парке Легенд», красно-белые проведут в историческом комплекте игровой формы, изготовленной специально к этому событию: https://t.co/CDt6PzGl5j pic.twitter.com/zHfdWyOqY5— Spartak Moscow (@spartak_hc) December 4, 2020
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