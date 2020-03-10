«Спартак» предложил болельщикам надеть красно-белые маски перед матчем с «Динамо»

«Спартак» незадолго до пятой игры серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Динамо» предложил болельщикам надеть специальные маски гладиатора. Они доступны в Instagram клуба.

— Друзья! Мы, как всегда, в тренде и продолжаем предлагать вам примерять наши маски! Только у нас в Instagram эксклюзивные спартаковские маски, которые позволят прокричать вам на весь мир: мои цвета — красный и белый. Заходите в наш профиль и выбирайте маску на свой вкус, — отмечается в сообщении.

Напомним, счет в серии ничейный -2-2. Пятая игра пройдет сегодня (начало — 19.30 по московскому времени).