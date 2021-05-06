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«Спартак» поздравил легендарного форварда команды Старшинова с 81-летием

16:43
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«Спартак» поздравил с 81-летием бывшего нападающего красно-белых Вячеслава Старшинова.

«Хоккейный клуб «Спартак» от имени миллионов болельщиков сердечно поздравляет замечательного нападающего с днем рождения. Желаем вам, уважаемый Вячеслав Иванович, крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, успехов во всех начинаниях», — говорится в официальном Twitter «Спартака».

Старшинов является трехкратным чемпионом СССР в составе «Спартака», двукратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира.

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Источник: по матчу «Арсенал» — «Спартак» могут возбудить уголовные дела
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