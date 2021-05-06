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«Авангард» продлил контракт с Грубецом

16:10
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«Авангард» объявил о продлении контракта с вратарем Шимоном Грубецом.

29-летний чех подписал соглашение на два года.

В сезоне-2020/21 Грубец провел за «Авангард» 37 матчей, в которых одержал 22 победы. Вместе с омичами голкипер стал обладателем Кубка Гагарина.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42232/

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