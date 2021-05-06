«Авангард» продлил контракт с Грубецом
16:10
«Авангард» объявил о продлении контракта с вратарем Шимоном Грубецом.
29-летний чех подписал соглашение на два года.
? Хоккейный клуб «Авангард» подписал новый односторонний контракт сроком на два года с вратарем Шимоном Грубецом: https://t.co/klTi50jXRI pic.twitter.com/W0SsnmiTjp— ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 6, 2021
В сезоне-2020/21 Грубец провел за «Авангард» 37 матчей, в которых одержал 22 победы. Вместе с омичами голкипер стал обладателем Кубка Гагарина.
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