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«Спартак» подписал полноценный контракт с Майоровым

16:17
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«Спартак» подписал полноценный контракт с нападающим Максимом Майоровым. Соглашение с форвардом будет действовать до 30 апреля 2021 года, сообщает сайт клуба.

До этого игрок находился на просмотровом контракте.

За красно-белых 31-летний нападающий провел 6 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В среднем на льду Максим Майоров проводил 12 минут 33 секунды.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/transfers/maksim-mayorov-formu-sdavat-ne-budet/

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