«Спартак» подписал контракт с Ержабеком
«Спартак» подписал контракт с защитником Якубом Ержабеком. Соглашение рассчитано на один год.
«В лице Ержабека «Спартак» получил двухстороннего защитника с хорошим уровнем мастерства, который имеет опыт игры как КХЛ, так и в НХЛ. Якуб — умный и трудолюбивый игрок, хороший партнер по команде и полезный хоккеист, способный не только надежно играть в обороне, но и оказывать поддержку нападающим при организации атак и при игре в большинстве», — приводит слова спортивного директора «Спартака» Романа Беляева пресс-служба клуба.
В сезоне-2020/21 Якуб играл за подмосковный «Витязь». В регулярном чемпионате он провел 46 игр и набрал 18 (6+12) очков.
С 2017 по 2019 год чех также играл за «Вашингтон» и становился обладателем Кубка Стэнли.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/transfers/novichok-spartaka-zashchitnik-yakub-erzhabek/
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