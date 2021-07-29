«Спартак» подписал контракт с Ержабеком

«Спартак» подписал контракт с защитником Якубом Ержабеком. Соглашение рассчитано на один год.

«В лице Ержабека «Спартак» получил двухстороннего защитника с хорошим уровнем мастерства, который имеет опыт игры как КХЛ, так и в НХЛ. Якуб — умный и трудолюбивый игрок, хороший партнер по команде и полезный хоккеист, способный не только надежно играть в обороне, но и оказывать поддержку нападающим при организации атак и при игре в большинстве», — приводит слова спортивного директора «Спартака» Романа Беляева пресс-служба клуба.

?? Якуб Ержабек в «Спартаке»!



? 30-летний чешский защитник (180 см, 88 кг) три сезона выступал в КХЛ за подмосковный «Витязь», набрав 81 очко (22 +59) в 166 матчах чемпионата и плей-офф.



? Обладатель Stanley Cup в составе «Washington Capitals» (2018)



Срок контракта: 1 год. pic.twitter.com/bDSYCPLTLO — Spartak Moscow (@spartak_hc) July 29, 2021

В сезоне-2020/21 Якуб играл за подмосковный «Витязь». В регулярном чемпионате он провел 46 игр и набрал 18 (6+12) очков.

С 2017 по 2019 год чех также играл за «Вашингтон» и становился обладателем Кубка Стэнли.