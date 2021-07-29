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«Спартак» подписал контракт с Ержабеком

15:47
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«Спартак» подписал контракт с защитником Якубом Ержабеком. Соглашение рассчитано на один год.

«В лице Ержабека «Спартак» получил двухстороннего защитника с хорошим уровнем мастерства, который имеет опыт игры как КХЛ, так и в НХЛ. Якуб — умный и трудолюбивый игрок, хороший партнер по команде и полезный хоккеист, способный не только надежно играть в обороне, но и оказывать поддержку нападающим при организации атак и при игре в большинстве», — приводит слова спортивного директора «Спартака» Романа Беляева пресс-служба клуба.

В сезоне-2020/21 Якуб играл за подмосковный «Витязь». В регулярном чемпионате он провел 46 игр и набрал 18 (6+12) очков.

С 2017 по 2019 год чех также играл за «Вашингтон» и становился обладателем Кубка Стэнли.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/transfers/novichok-spartaka-zashchitnik-yakub-erzhabek/

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