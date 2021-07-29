Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, как проходит подготовка к новому сезону.

— Сергей Викторович, вы заступили на должность главного тренера ЦСКА две недели назад. Какие первые ощущения после такого короткого периода?

— Предстоит много работы. Нужно влиться в тренерский корпус, познакомиться с командой. Я это делаю каждый день, потому что я одновременно и новый, и старый человек в этом коллективе, — цитирует Федорова сайт ЦСКА.

— Было ли у вас время подумать или сразу согласились возглавить родной клуб?

— Можно сразу отметить, это не было предложением. Времени на раздумья не было, и я почти сразу сказал, что готов.

— Что основное для легендарного игрока, перешедшего на должность главного тренера в команду, в которой он пользуется большим авторитетом?

— Как я уже сказал — влиться в тренерский корпус, познакомиться с ребятами. Изучить тех, кого я знаю на протяжении последних нескольких лет, с другой стороны. Конечно, нужна ежедневная концентрация.

Мне важно работать от сердца. Прав, не прав или виноват — всегда нужно говорить правду и реальное положение дел. Как индивидуально, так и командно. Я считаю, что другого пути нет. Хоккей — это такой вид спорта, где нельзя резать углы. Нельзя говорить того, чего не было.

— Цель у ЦСКА всегда максимальная — победа в Кубка Гагарина. Времени на раскачку нет. Сложная задача — дебют и сразу надо приносить результат.

— Есть месяц подготовки в тренировочном лагере. Есть глобальные задачи, которые мы, конечно, озвучим в нашем коллективе. Но мы будем ежедневно концентрироваться на важных аспектах игры и тренировочного процесса. Задачи всегда были высокими, потому что ЦСКА — великий клуб. Мы будем оптимизировать энергию в отношении глобальных вещей. Будем направлять ее на ежедневные задачи тренировочного процесса. Я думаю, это правильный подход. У нас будет восемь месяцев интересной, напряженной игры, путешествий по стране и встреч с разными командами (улыбается).