Московское «Динамо» объявило о смене гендиректора и преобразовании клубной вертикали

Совет директоров московского «Динамо» удовлетворил просьбу генерального директора Евгения Кровопускова об освобождении от занимаемой должности, информирует официальный сайт.

Исполнять обязанности гендиректора «Динамо» будет Анатолий Харчук. Кровопускову было предложено остаться в системе клуба в качестве советника председателя совета директоров.

По итогам заседания также было принято решение об отказе участия фарм-клуба в розыгрыше «Высшей хоккейной лиги — Кубка Шелкового пути». Фарм-клубом бело-голубых в предстоящем сезоне станет команда «Динамо» Санкт-Петербург, куда будут командированы игроки, которые в будущем смогут претендовать на попадание в команду КХЛ.