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Московское «Динамо» объявило о смене гендиректора и преобразовании клубной вертикали

16:55
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Совет директоров московского «Динамо» удовлетворил просьбу генерального директора Евгения Кровопускова об освобождении от занимаемой должности, информирует официальный сайт.

Исполнять обязанности гендиректора «Динамо» будет Анатолий Харчук. Кровопускову было предложено остаться в системе клуба в качестве советника председателя совета директоров.

По итогам заседания также было принято решение об отказе участия фарм-клуба в розыгрыше «Высшей хоккейной лиги — Кубка Шелкового пути». Фарм-клубом бело-голубых в предстоящем сезоне станет команда «Динамо» Санкт-Петербург, куда будут командированы игроки, которые в будущем смогут претендовать на попадание в команду КХЛ.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/166534-itogi_zasedaniya_soveta_direktorov

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