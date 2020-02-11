«Спартак» обыграл «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ
21:48
«Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Металлург» со счетом 4:2. Победный гол забил Каспарс Даугавиньш. Дубль оформил Робин Ганзл.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Голы: Потехин — 11, 21:48 — 0:1. Нестрашил — 12 (бол., Филиппи), 29:21 — 0:2. Ганзл — 13 (Никонцев, Кулик), 32:34 — 1:2. Херсли — 8 (Цыплаков, Кулик), 48:03 — 2:2. Даугавиньш — 16 (бол., Зубов, Ганзл), 48:46 — 3:2. Ганзл — 14 (п.в., Никонцев, Рылов), 59:51 — 4:2.
Вратари: Гудачек — Кошечкин (Носов, 48:36, Кошечкин, 48:40, 58:56 — 59:51).
Штраф: 24 — 12.
Броски: 21 (7+7+7) — 42 (10+20+12).
Судьи: Оленин, Сидоренко.
11 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».
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