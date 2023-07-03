«Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим Голдобиным

«Спартак» подписал двухлетнее соглашение с нападающим Николаем Голдобиным, сообщает пресс-служба красно-белых. Ранее об этом сообщал «СЭ».

27-летний нападающий перешел в «Спартак» из «Металлурга» в результате обмена 5 июня.

В прошедшем сезоне за «Металлург» Голдобин забросил 21 шайбу и набрал 38 (21+17) очков в 70 играх.