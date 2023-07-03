Роман Ротенберг — о драфте НХЛ: «Наше тестирование даже лучше, чем тестирование на комбайне в Северной Америке»

Главный тренер «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг на торжественном ужине федерации прокомментировал выбор Матвея Мичкова на драфте НХЛ и заявил, что система отбора юниоров в России как минимум не хуже, чем в заокеанской лиге.

— Матвей Мичков стал седьмым номером на драфте НХЛ. Как вы относитесь к этой системе?

— Мы уважаем все системы. Не вправе комментировать, правильно это или нет. Мы верим в свою систему подготовки. Она абсолютно правильная. Мы такие же тесты делаем, когда ребята приезжают на сборы. Просто мы не обязательно будем пиарить на всю страну, что у нас есть такие тесты, как это делается на конвейере НХЛ. У них пиар-машина, которая работает и все это раскручивает. Мы тоже, конечно, всегда открыты для сотрудничества с журналистами. Будем все показывать. Пожалуйста, приезжайте к нам на сборы. Вы увидите, что наше тестирование даже намного лучше, чем тестирование на комбайне драфта НХЛ. Приезжайте, и вы все это увидите.

В первом раунде драфта НХЛ, который прошел 29 июня, были выбраны четыре российских хоккеиста: защитник Дмитрий Симашев и нападающий Даниил Бут (6-й и 12-й номера драфта, оба — «Аризона»), форвард Матвей Мичков (7-й номер, «Филадельфия») и защитник Михаил Гуляев (31-й номер, «Колорадо»).