"Спартак" может сыграть домашние матчи плей-офф в "Лужниках"

"Спартак" ведет переговоры о проведении домашних матчей плей-офф в "Лужниках", сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по коммуникациям АО "Лужники" Юлию Журкину.

В регулярном чемпионате красно-белые принимают своих соперников на "ЦСКА Арене", деля ее со своими земляками из ЦСКА. Велика вероятность того, что спартаковцы в ближайшее время окончательно гарантируют себе попадание в плей-офф, а значит, им придется выбрать для игр на вылет себе новый стадион.

- Да, такие переговоры ведутся, - цитирует ТАСС Журкину.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в Западной конференции, набрав после 56 матчей 62 очка.

Плей-офф КХЛ в Западной конференции стартует 25 февраля. Первые два, а, при необходимости, пятый и седьмой матчи пройдут на площадках клубов с более высоким турнирным посевом.

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