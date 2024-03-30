«Спартак» встретится с «Металлургом» в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ 30 марта в Москве. Игра пройдет на домашней арене красно-белых «Мегаспорт». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Спартак» — «Металлург» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 16.15 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ.

Следите за ключевыми событиями шестой игры серии «Спартак» — «Металлург» с помощью матч-центра «СЭ».

Счет в серии: 3-2 в пользу команды из Магнитогорска. Ранее, 28 марта, красно-белые в гостях потерпели поражение от «Металлурга» со счетом 3:5. Матчи серии идут до четырех побед.

Кубок Гагарина: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и сетка плей-офф КХЛ в актуальном виде.