Хомченко в падении спас «Авангард» от пропущенного гола в матче с «Локомотивом»

Голкипер «Авангарда» Павел Хомченко совершил эффектный сейв в седьмом матче серии против «Локомотива» в 1/4 финала Кубка Гагарина.

Во втором периоде шайба от борта отскочила к нападающему ярославцев Григорию Иванову, а Хомченко, который в этот момент находился за воротами, в падении отразил бросок игрока «Локомотива» ловушкой.

Победитель матча выйдет в полуфинал Кубка Гагарина. После шести матчей в серии ничья — 3-3.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Авангард» — «Локомотив».