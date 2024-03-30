Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:11

«Металлург» обыграл «Спартак» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Металлург» обыграл «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Металлург» на выезде обыграл «Спартак» в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 3:0. Встреча прошла в Москве на арене «Мегаспорт».

За магнитогорский клуб забили Роман Канцеров, Денис Зернов и Никита Михайлис.

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Следующим соперником команды станет «Автомобилист». В другом полуфинале плей-офф КХЛ сыграют «Локомотив» и «Трактор».

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Шестой матч

«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Канцеров — 3 (Силантьев, Зернов), 17:45 — 0:1. Зернов — 4 (Силантьев), 37:15 — 0:2. Михайлис — 1, 49:36 — 0:3.

Вратари: Кареев (56:12) — Набоков.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 38 (11+12+15) — 28 (17+4+7).

Судьи: Белов, Оскирко.

30 марта. Москва. Мегаспорт. 9697 зрителей.

Счет в серии: 2-4

Источник: Сетка Кубка Гагарина
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
25
99
Читайте также
Актриса Урсуляк вышла замуж за худрука театра Маяковского Перегудова
Теннисист Рублев ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде
Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории
«Магнитка» засушила «Спартак» и отправила Ковальчука в отпуск. Или на пенсию?
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
Стало известно об испытании Западом на Украине вызывающего рак препарата
Популярное видео
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, четвертьфинал: второй раунд плей-офф КХЛ
«Спартак» не вывез. Красно-белые уступил «Магнитке», но за сезон им не должно быть стыдно
Форвард «Металлурга» Канцеров: «Капитан нас настраивал, что серию побеждает тот, кто первый забивает»
Главный тренер «Металлурга» Разин: «Сегодня с нашей стороны была идеальная игра»
Илья Набоков — о трех матчах на ноль в серии: «Ничего особенного, здорово сыграла команда»
Форвард «Магнитки» Силантьев: «Победы придают сил»
Фетисов: «Непредсказуемость плей-офф — главное достижение этого года»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Звягин — о «Локомотиве»: «Они себя чувствуют как рыба в воде, когда ведут в счете»

Кубок Гагарина: «Локомотив» обыграл «Авангард», «Спартак» проиграл «Металлургу». Результаты и видео голов 30 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/2 финала Счет в серии
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
1. Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
2. Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Металлург Мг
0 - 0
4. Автомобилист - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
0 - 0
1. Локомотив - Трактор
0 - 0
2. Локомотив - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Локомотив
0 - 0
4. Трактор - Локомотив
0 - 0
0 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
25.03
26.03
28.03
30.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
30.03 13:30
Авангард – Локомотив
 0 : 2
30.03 17:00
Спартак – Металлург Мг
 0 : 3
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости