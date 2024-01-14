«Куньлунь» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Куньлунь» и «Салават Юлаев» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в городе Мытищи 14 января и завершилась победой гостей — 4:3.

Видео лучших моментов матча «Куньлунь» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

За уфимцев голы забили Никита Зоркин, Сергей Шмелев, Николай Кулемин, Павел Коледов и Владислав Ефремов. За «Куньлунь» отличились Джемед Смит, Тайлер Граовац и Брэндон Макмиллан.