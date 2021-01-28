Бурмистров высказался об игре в звене с Доусом и Тихоновым

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ. Форвард играл в звене с Найджелом Доусом и Виктором Тихоновым и отметился голевым пасом на первого.

— Сегодня очень хорошо отыграли в меньшинстве. Да, много удаляемся — это плохо, но поправим этот компонент, — цитирует официальный сайт «Ак Барса» Бурмистрова. — Быстро двигались. Говоря о своей игре — пока сложновато входить, наверное, из-за того, что много пропустил. Надеюсь, как можно быстрее поймать игровой ритм.

— Вы проводите второй матч в звене с Доусом и Тихоновым — нашли взаимопонимание?

— В первой игре я вышел на четыре смены, тренеры дали почувствовать ритм, а сегодня побольше. Ребята — профессионалы, отличное взаимопонимание, прекрасно видят площадку. Найджел — тот игрок, который всегда находится в зоне опасной атаки, нужно просто найти его пасом.