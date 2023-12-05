8:7! «Спартак» победил «Динамо» в овертайме дерби
«Спартак» дома победил московское «Динамо» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 8:7.
У красно-белых дубли оформили Максим Цыплаков и Павел Порядин. Форвард Николай Голдобин набрал 2 (1+1) очка.
У бело-голубых 3 (2+1) очка на счету Эрика О`Делла. Ассистентский дубль оформил Кирилл Готовец.
В середине второго периода хозяева уступали со счетом 3:6. Победную шайбу на 4-й минуте овертайма забросил Александр Беляев.
Во время матча «Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом Ильей Ковальчуком.
«Спартак» набрал 54 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые обошли «Динамо» (54 очка и второе место) по дополнительным показателям.
«Спартак» 7 декабря сыграет дома с «Сочи». «Динамо» отправится в гости к «Северстали» 7 декабря.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 8:7 ОТ (2:3, 3:3, 2:1, 1:0)
Голы: Муранов — 4 (Готовец, Каблуков), 0:36 — 0:1. Цыплаков — 18 (Рукавишников, Локтионов), 8:46 — 1:1. Порядин — 16 (Голдобин, Бурмистров), 10:40 — 2:1. Пыленков — 2, 17:22 — 2:2. О`Делл — 16 (бол., Гусев, Уил), 17:46 — 2:3. Петухов — 6 (мен., Готовец), 23:42 — 2:4. Римашевский — 1 (Ильенко), 28:34 — 2:5. Усманов — 3 (Пашин, Филин), 30:45 — 3:5. Рашевский — 16 (О`Делл), 31:10 — 3:6. Порядин — 17 (Вишневский, Бурмистров), 31:29 — 4:6. Цыплаков — 19 (Зайцев, Локтионов), 39:11 — 5:6. Голдобин — 26 (Савиков, Вишневский), 43:13 — 6:6. Филин — 5, 44:06 — 7:6. О`Делл — 17 (бол., Пакетт, Ожиганов), 51:55 — 7:7. Беляев — 5 (Галимов), 63:19 — 8:7.
Вратари: Кареев (Николаев, 20:00) — К.Л. Волков (Коновалов, 40:00).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 26 (11+6+7+2) — 39 (14+12+12+1).
Судьи: Кулаков, Оленин.
5 декабря. Москва. Мегаспорт. 8903 зрителя.
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