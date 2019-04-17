Совет директоров в "Динамо" перенесен на понедельник

Как сообщили в пресс-службе московского "Динамо", заседание совета директоров клуба, на котором, возможно, будет решаться судьба нынешнего руководства, перенесено на понедельник, 22 апреля.

По итогам заседания будет проведен брифинг с участием Валерия Шанцева и Виктора Воронина, председателя совета директоров "Динамо". Интересно, что в брифинге примет участие Шанцев – предполагалось, что его заменят на посту гендиректора клуба.

В "Динамо" опять наступили смутные времена. В клубе грядет очередная смена руководства