Сошников в буреке, речь Цулыгина. Раздевалка «Салавата» после матча с «Сибирью»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» победил «Сибирь» со счетом 3:1.

После окончания встречи уфимский клуб выложил в Twitter видео из раздевалки команды. Нападающий Никита Сошников, сделавший дубль в матче, надел бурек — традиционный мужской головной убор в Башкирии.

Главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин произнес небольшую речь.

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