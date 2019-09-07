Сошников в буреке, речь Цулыгина. Раздевалка «Салавата» после матча с «Сибирью»
17:43
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» победил «Сибирь» со счетом 3:1.
После окончания встречи уфимский клуб выложил в Twitter видео из раздевалки команды. Нападающий Никита Сошников, сделавший дубль в матче, надел бурек — традиционный мужской головной убор в Башкирии.
Главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин произнес небольшую речь.
Отправляемся в победную раздевалку #ЗурИгрок ? Никита Сошников ?? #ЗурХоккей pic.twitter.com/NOE8jeAHl2— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) September 7, 2019
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