Сошников и Хартикайнен помогли «Салавату Юлаеву» переиграть «Куньлунь»
«Салават Юлаев» дома одержал победу над «Куньлунем» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе уфимцев отличились нападающие Теему Хартикайнен и Никита Сошников, а также защитник Филип Ларсен.
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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Голы: Вонг — 2 (Крэкнелл, Миллер), 20:08 — 0:1. Хартикайнен — 4 (Умарк), 20:46 — 1:1. Крэкнелл — 2 (Грубец), 39:43 — 1:2. Сошников — 5 (Баранов), 45:10 — 2:2. Ларсен — 1 (бол., Умарк), 57:21 — 3:2.
Вратари: Кареев (20:42 — 20:46Метсола, 40:00) — Грубец (58:42 — 59:46, 59:53).
Штраф: 8 — 16.
Броски: 29 (9+10+10) — 23 (4+9+10).
Судьи: Лаврентьев, Соин.
17 сентября. Уфа. «Уфа-Арена».
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