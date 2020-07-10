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Сорокин не хочет оставаться без игровой практики, поэтому пока не определился со своим будущим

10 июля 2020, 18:55
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Агент Дэн Мильштейн заявил, что голкипер Илья Сорокин пока не решил, стоит ли этим летом подписывать контракт с «Айлендерс». НХЛ не разрешит регистрировать контракты задрафтованных игроков на текущий сезон.

— Мы постоянно поддерживаем контакт. Но долгое время не было никакой ясности. Теперь нужно понято, как Илье поступить в сложившейся ситуации, — цитирует агента The Athletic. — Хорошо, что «Айлендерс» готов подписать его и «сжечь» один год контракта. Но вопрос не в этом. Главная задача — получить игровую практику. Сорокин не хочет оставаться вне игры на продолжительный промежуток времени.

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