Сорокин не хочет оставаться без игровой практики, поэтому пока не определился со своим будущим

Агент Дэн Мильштейн заявил, что голкипер Илья Сорокин пока не решил, стоит ли этим летом подписывать контракт с «Айлендерс». НХЛ не разрешит регистрировать контракты задрафтованных игроков на текущий сезон.

— Мы постоянно поддерживаем контакт. Но долгое время не было никакой ясности. Теперь нужно понято, как Илье поступить в сложившейся ситуации, — цитирует агента The Athletic. — Хорошо, что «Айлендерс» готов подписать его и «сжечь» один год контракта. Но вопрос не в этом. Главная задача — получить игровую практику. Сорокин не хочет оставаться вне игры на продолжительный промежуток времени.