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«Торпедо» победило «Сочи» в матче КХЛ

19:19
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«Торпедо» победило «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

У «Торпедо» дублем отметился Дамир Жафяров. В составе «Сочи» шайбу забросил Кирилл Петьков.

«Торпедо» набрало 49 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. У «Сочи» 39 очков и 11-я позиция.

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«Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Петьков — 4 (Точицкий, Якс), 1:23 — 1:0. Жафяров — 17 (бол., Чехович, Миле), 21:57 — 1:1. Жафяров — 18 (Гривик), 33:29 — 1:2.

Вратари: Хелльберг (59:28) — Кочетков.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 23 (8+6+9) — 37 (10+18+9).

Судьи: Беляев, Ромасько.

5 января. Сочи. ДС Большой.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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