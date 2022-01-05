«Торпедо» победило «Сочи» в матче КХЛ
19:19
«Торпедо» победило «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
У «Торпедо» дублем отметился Дамир Жафяров. В составе «Сочи» шайбу забросил Кирилл Петьков.
«Торпедо» набрало 49 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. У «Сочи» 39 очков и 11-я позиция.
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«Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Петьков — 4 (Точицкий, Якс), 1:23 — 1:0. Жафяров — 17 (бол., Чехович, Миле), 21:57 — 1:1. Жафяров — 18 (Гривик), 33:29 — 1:2.
Вратари: Хелльберг (59:28) — Кочетков.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 23 (8+6+9) — 37 (10+18+9).
Судьи: Беляев, Ромасько.
5 января. Сочи. ДС Большой.
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