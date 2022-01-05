«Барыс» одержал победу над «Металлургом». Матч прошел в Нур-Султане после введения режима ЧП

«Барыс» одержал победу над «Металлургом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джо Морроу, Томаш Юрчо и Роман Старченко. У гостей шайбы забросили Андрей Чибисов и Брендан Лайпсик.

Таким образом, «Барыс» набрал 47 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 68 баллами занимает вторую позицию.

Напомним, что игра проходила без зрителей из-за чрезвычайного положения в столице Казахстана, который был введен из-за массовых протестов и беспорядков в разных городах и регионах страны.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Чибисов — 19 (Карри), 10:06 — 0:1. Морроу — 3 (Мартинссон, Вей), 32:28 — 1:1. Лайпсик — 15 (Майе, Голдобин), 35:34 — 1:2. Юрчо — 3 (Савченко), 37:32 — 2:2. Старченко — 9, 53:40 — 3:2.

Вратари: Ортио — Олкинуора (57:58).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 37 (11+17+9) — 36 (11+10+15).

Судьи: Франо, Хрибик.

5 января. Нур-Султан. Барыс-Арена.