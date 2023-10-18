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Сегодня, 21:32

«Сибирь» по буллитам обыграла «Торпедо» — новосибирцы отыгрались за 17 секунд до конца матча

Руслан Минаев
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Хоккеисты «Сибири».
Фото ХК «Сибирь»

«Сибирь» на выезде по буллитам победила «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.

У «Сибири» шайбы забросили Егор Климович, Владимир Бутузов, Энди Эндрофф и Тэйлор Бек, который сравнял счет за 17 секунд до конца матча. Николай Прохоркин забил победный буллит.

У «Торпедо» отметились Деннис Ян, Антон Сизов, Василий Атанасов и Владислав Фирстов.

«Сибирь» набрала 19 очков и занимает 9-е место «Востока». У «Торпедо» 26 очков и 3-е место «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:5 Б (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ян — 4 (бол., Фирстов, Силаев), 1:20 — 1:0. Е. Климович — 1 (Бек, Ахияров), 11:04 — 1:1. Сизов — 2 (Белевич, Ураков), 26:34 — 2:1. Атанасов — 11 (мен., Летунов), 31:17 — 3:1. Бутузов — 5 (Прохоркин), 34:59 — 3:2. Андреофф — 4 (бол., Бек, Прохоркин), 37:24 — 3:3. Фирстов — 6 (Ларионов, Орлов), 42:07 — 4:3. Бек — 6 (Аланов, Бутузов), 59:43 — 4:4.

Победный буллит: Прохоркин.

Вратари: Гуска — Красоткин.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 37 (6+15+12+4) — 24 (10+3+9+2).

Судьи: Акузовский, Соин.

18 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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