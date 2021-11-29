«Сочи» расторг контракт с нападающим Котляревским
17:07
Хоккейный клуб «Сочи» по взаимному согласию расторгнул контракт с Михаилом Котляревским, сообщает сайт команды.
24-летний нападающий перешел в клуб в октябре, в нынешнем сезоне в составе «Сочи» принял участие в 5 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых результативными действиями не отметился.
Дополнительная информация:
https://hcsochi.ru/media/news/mikhail-kotlyarevskiy-pokidaet-sochi/
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