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Подъяпольский, Мерфи, Галиев и Николаев — лучшие игроки недели в КХЛ

12:55
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Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов двенадцатой недели турнира в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем во второй раз в карьере стал Владислав Подъяпольский («Северсталь»), одержавший с командой одну победу в двух матчах. Он отразил 97,87 % бросков при коэффициенте надежности 0,48.

Лучшим защитником признан Тревор Мерфи из «Сибири». В трех матчах он набрал 5 (1+4) очков.

Лучшим нападающим стал Станислав Галиев ( московское «Динамо»). На его счету 6 (4+2) очка в трех играх.

Лучшим новичком был признан вратарь Дмитрий Николаев из СКА. Он одержал две победы в двух матчах. 21-летний голкипер отразил 89,80 % бросков при коэффициент надежности 2,44.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/29/493343.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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