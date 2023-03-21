«Сочи» расторг контракт с нападающим Бабенко

«Сочи» объявил о расторжении контракта с нападающим Егором Бабенко.

В нынешнем сезоне 26-летний хоккеист принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков.

Бабенко выступал за «Сочи» с сезона-2021/22. Всего в составе команды форвард провел 66 игр и набрал 17 (7+10) очков.