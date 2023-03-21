«Сочи» расторг контракт с нападающим Бабенко
«Сочи» объявил о расторжении контракта с нападающим Егором Бабенко.
В нынешнем сезоне 26-летний хоккеист принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков.
Бабенко выступал за «Сочи» с сезона-2021/22. Всего в составе команды форвард провел 66 игр и набрал 17 (7+10) очков.
Источник: https://t.me/sochihc/8205
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ЦСКА - Локомотив
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Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|2 - 1
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
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