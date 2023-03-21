Потайчук заявил, что у «Торпедо» амбициозный тренерский штаб
Бывший тренер СКА Андрей Потайчук отметил, что амбициозный тренерский штаб «Торпедо» сделает все, чтобы одержать победу над СКА в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
«СКА великолепно разобрал игру «Торпедо», особенно их большинство — семь безуспешных попыток. А гол в меньшинстве тому подтверждение, что питерцы подготовились и строго сыграли в обороне. У команды Ларионова было много шансов, но СКА выглядел более мастеровитей и физически крепче. У «Торпедо» амбициозный тренерский штаб и в следующей игре профессор Ларионов 100% что-то придумает. Дома будут цепляться за победу, я уверен», — приводит слова Потайчука Legalbet.
В третьем матче серии Кубка Гагарина «Торпедо» на своем льду уступило СКА — 0:4. Счет в серии стал 3-0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Четвертая игра пройдет 22 марта в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 МСК.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|2 - 1
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|21.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|21.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -