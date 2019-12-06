«Сочи» продлил контракт со спортивным директором Гомоляко

Спортивный директор «Сочи» Сергей Гомоляко продолжит работу с клубом. Новое соглашение рассчитано на сезоны 2020/21 и 2021/22, сообщает официальный сайт клуба.

Сергей Гомоляко был назначен на должность спортивного директора клуба летом 2019 года.

Спортивный директор «леопардов» продолжит работу с хоккейным клубом «Сочи». Новое соглашение рассчитано на сезоны 2020/21 и 2021/22.



Напомним, Сергей Гомоляко был назначен на должность спортивного директора клуба летом 2019 года. pic.twitter.com/28UgD3M0JT — ХК «Сочи» (@HCSOCHI) December 6, 2019

Гомоляко после завершения игровой карьеры работал ассистентом главного тренера в «Витязе», «Автомобилисте» и магнитогорском «Металлурге». В бытность игроком выступал в составе «Трактора», «Магнитки», «Лады», «Северстали», «Мечела», «Химика» и «Салавата Юлаева».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков