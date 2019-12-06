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«Сочи» продлил контракт со спортивным директором Гомоляко

15:10
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Спортивный директор «Сочи» Сергей Гомоляко продолжит работу с клубом. Новое соглашение рассчитано на сезоны 2020/21 и 2021/22, сообщает официальный сайт клуба.

Сергей Гомоляко был назначен на должность спортивного директора клуба летом 2019 года.

Гомоляко после завершения игровой карьеры работал ассистентом главного тренера в «Витязе», «Автомобилисте» и магнитогорском «Металлурге». В бытность игроком выступал в составе «Трактора», «Магнитки», «Лады», «Северстали», «Мечела», «Химика» и «Салавата Юлаева».

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Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=HK-Sochi-prodlil-kontrakt-s-Sergeem-Gomoljako-9436

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