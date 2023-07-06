«Сочи» продлил контракт с нападающим Феоктистовым

«Сочи» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Никитой Феоктистовым.

Новое соглашение с 33-летним белорусским форвардом будет действовать до 30 апреля 2025 года.

«Желаем Никите больших успехов вместе с ХК «Сочи» — говорится в сообщении клуба.

В прошедшем сезоне форвард принял участие в 53 матчах, в которых набрал 16 (6+10) очков.