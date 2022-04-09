«Сочи» продлил контракт с Гординым

Форвард «Сочи» Александр Гордин продлил контракт с клубом, сообщает Telegram-канал сочинцев.

Новое соглашение с 21-летним россиянином будет действовать до 30 апреля 2023 года.

Гордин присоединился к «Сочи» по ходу сезона в результате обмена со СКА. В сезоне-2021/22 форвардпровел 14 матчей в КХЛ, в которых забросил одну шайбу.