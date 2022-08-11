«Сочи» подписал полноценный контракт с защитником Ушневым

Защитник Никита Ушнев, начинавший предсезонную подготовку с пробным контрактом, заработал полноценный контракт в «Сочи». Соглашение носит двусторонний контракт и рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний защитник является воспитанником петербургского хоккея, выступал в МХЛ за команды «Серебряные Львы», ХК МВД, МХК «Динамо» (Санкт-Петербург), а затем в ВХЛ за «СКА-Неву», «Ценг Тоу», «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Югру».

В минувшем сезоне он принял участие в 58 матчах чемпионата и плей-офф ВХЛ, набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности «+29».