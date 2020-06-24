«Сочи» подписал контракты с четырьмя хоккеистами

«Сочи» на официальном сайте объявил о заключении контрактов с четырьмя хоккеистами. Соглашения на два сезона подписаны с нападающими Игорем Руденковым, Павлом Кукштелем, Кириллом Петьковым и защитником Георгием Солянниковым. Права на игроков клуб получил в результате обмена со СКА.

Игорь Руденков является самым опытным форвардом в этом списке. На протяжении четырех последних сезонов выступал за «Амур». Всего в КХЛ форвард сыграл в 191 матче, забросил 31 шайбу и отдал 32 результативные передачи. Провел несколько матчей за олимпийскую сборную России.

Кирилл Петьков в прошлом сезоне играл в ВХЛ за «СКА-Неву», где стал лучшим снайпером команды. Всего в Высшей хоккейной лиге на счету форварда 131 матч и 67 (32+35) результативных баллов.

Павел Кукштель в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ, однако большую часть сезона провел за «СКА-Неву», где в 47 матчах набрал 27 (12+15) очков.

Георгий Солянников за пять сезонов в ВХЛ сыграл 223 матча, в которых набрал 47 (15+32) очков.