"Сочи" обыграл "Авангард" и стал победителем турнира Sochi Hockey Open

"Сочи" одержал победу над "Авангардом"​ (3:1) в матче турнира Sochi Hockey Open в Сочи. В составе хозяев дважды отличился Илья Крикунов, один раз – Юрий Александров​.

"Сочи" выиграл 4 игры из 4 проведенных. Команда стала победителем турнира Sochi Hockey Open.

Хоккей

Товарищеский матч

Sochi Hockey Open

"Сочи" (Сочи) – "Авангард" (Омск) – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Крикунов – 1, 0:17 – 1:0. Крикунов – 2 (Стремвалль, Росен), 27:39 – 2:0. Пьянов – 1 (Широков), 42:30 – 2:1. Д. Александров – 1 (Мосалев, Алтыбармакян), 55:45 – 3:1.

Вратари: Шикин – Бобков (58:18).

Штраф: 2 – 8.

Броски: 20 (11+5+4) – 26 (8+7+11).

Судьи: Беляев, Оленин.

7 августа. Сочи. Ледовая арена "Шайба".