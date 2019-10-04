«Сочи» обыграл «Авангард» и прервал серию из четырех поражений

«Сочи» одержал победу над «Авангардом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей нападающий Мальте Стремвалль оформил дубль, еще по разу забили защитник Денис Александров и Роберт Росен.

В составе команды из Омска дублем отметился нападающий Роб Клинкхаммер и одну шайбу забросил защитник Никита Пивцакин. Встреча проходила в Сочи на стадионе ДС «Большой».

«Сочи» прервал серию из четырех поражений.

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«Сочи» (Сочи) — «Авангард» (Омск) — 4:3 ОТ (0:2, 0:1, 3:0, 1:0)



Голы: Пивцакин — 1 (Семенов), 7:34 — 0:1. Клинкхаммер — 2 (бол., Андригетто, Шумаков), 9:17 — 0:2. Клинкхаммер — 3 (Щербак), 36:40 — 0:3. Стремвалль — 4 (Ю. Александров, Шмелев), 43:17 — 1:3. Д. Александров — 1 (Росен), 48:22 — 2:3. Росен — 3 (Стремвалль, Капустин), 59:21 — 3:3. Стремвалль — 5 (бол., Бертильссон, Шмелев), 61:19 — 4:3.



Вратари: Шикин (58:31 — 59:21) — Бобков.



Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (4+8+11+1) — 25 (11+8+6+0).



Судьи: Белов, Бирин.



4 октября. Сочи. ДС «Большой».

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