Рижское «Динамо» потерпело поражение в матче с «Сочи»

«Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграли рижское «Динамо» (3:1). Точными бросками у победителей отличились Карьялайнен, Руденков и Стремвалль, шайбу престижа у рижан забросил Грачев.

После этой победы сочинцы продолжают находится на 10 месте на «Западе» с 18-ю очками, динамовцы последние с семью баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Сочи» (Сочи) — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Голы: Карьялайнен — 6 (Александров, Стремвалль), 43:35 — 0:1. Руденков — 5 (Карьялайнен, Рундблад), 47:36 — 0:2. Стремвалль — 6 (бол., Шмелев, Рундблад), 54:16 — 0:3. Грачев — 2 (Дзиеркалс), 59:07 — 1:3.

Вратари: Галимов — Третьяк.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (14+11+10) — 30 (9+9+12).

Судьи: Лаврентьев, Оскирко.

12 ноября. Рига. «Арена Рига».