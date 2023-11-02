«Сочи» на своем льду встретится с «Амуром» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 2 ноября. Матч пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи и начнется в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями матча «Сочи» — «Амур» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ.

Команда из Сочи набрала 25 очков и занимает шестое место в конференции «Запад» и третье в дивизионе Боброва. Клуб из Хабаровска с 24 баллами находится на десятой строчке в конференции «Восток» и четвертой в дивизионе Чернышева.

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