«Салават Юлаев» обменял форварда Скорикова в «Нефтехимик»

Форвард «Салавата Юлаева» Даниил Скориков обменян в «Нефтехимик» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Клуб благодарит Даниила за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

В системе «Салавата Юлаева» 24-летний россиянин играл с 2016 года. Всего на счету Скорикова 27 матчей в КХЛ, в которых он забросил две шайбы.

В текущем сезоне Скориков выступал за «Торос» в ВХЛ, набрав 17 (15+2) очков в 21 матче.