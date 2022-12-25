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Сегодня, 19:23

«Ак Барс» в серии буллитов победил «Сочи», Мичков забил дебютный гол за сочинцев

Иван Шитик
Корреспондент
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Дебютный гол Матвея Мичкова.
Фото ХК «Сочи»

«Сочи» принимал «Ак Барс» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи закончилось со счетом 3:3.

В составе сочинцев в этом матче дебютную шайбу забросил нападающий Матвей Мичков. 18-летний Мичков стал самым молодым автором гола в истории ХК «Сочи». Он отличился в возрасте 18 лет и 16 дней.

Также в составе «Сочи» голами отметились нападающие Амир Гареев и Артем Николаев.

За «Ак Барс» забивали форварды Александр Радулов, Дмитрий Кагарлицкий и Кирилл Панюков.

Исход встречи решался в серии буллитов, где точнее были игроки казанской команды — 2:1. В серии буллитов Радулов реализовал две свои потыки, а вот Мичков — только одну из двух.

Для «Сочи» это поражение стало 14-м подряд в лиге. В турнирной таблице Западной конференции клуб идет на 11-й строчке, набрав 18 очков в 42 матчах. «Ак Барс» идет на 7-й строчке Востока: 49 очков после 43 игр.

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«Сочи» (Сочи) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Радулов — 15 (бол., Галиев, Шипачев), 1:39 — 0:1. Гараев — 4 (Федоров, Николаев), 23:38 — 1:1. Мичков — 1 (бол., Федоров, Мачулин), 33:50 — 2:1. Кагарлицкий — 7 (Радулов), 35:04 — 2:2. Панюков — 3 (Семенов, Журавлев), 50:02 — 2:3. Николаев — 7 (Федоров, Гормли), 58:53 — 3:3.

Победный буллит: Радулов.

Вратари: Плешков — Билялов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (8+11+9+2) — 35 (16+8+8+3).

Судьи: Кулаков, Прокуратов.

25 декабря. Сочи. ДС Большой.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сочи
Матвей Мичков
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Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории «Сочи»
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3 ЦСКА 41 26 15 57
4 Торпедо 42 26 16 55
5 Динамо М 43 24 19 55
6 Спартак 43 20 23 46
7 Витязь 43 18 25 44
8 Динамо Мн 43 17 26 42
9 Северсталь 42 16 26 42
10 Куньлунь 44 16 28 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 42 28 14 60
2 Металлург 42 26 16 57
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 42 24 18 52
5 Сал. Юлаев 42 22 20 52
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 43 21 22 49
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10 Трактор 43 16 27 38
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Сал. Юлаев – Автомобилист
 - : -
26.12 19:00
Куньлунь – Торпедо
 - : -
26.12 19:00
Северсталь – Витязь
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Динамо Мн – Нефтехимик
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26.12 19:30
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