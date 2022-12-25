«Ак Барс» в серии буллитов победил «Сочи», Мичков забил дебютный гол за сочинцев
«Сочи» принимал «Ак Барс» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи закончилось со счетом 3:3.
В составе сочинцев в этом матче дебютную шайбу забросил нападающий Матвей Мичков. 18-летний Мичков стал самым молодым автором гола в истории ХК «Сочи». Он отличился в возрасте 18 лет и 16 дней.
Также в составе «Сочи» голами отметились нападающие Амир Гареев и Артем Николаев.
За «Ак Барс» забивали форварды Александр Радулов, Дмитрий Кагарлицкий и Кирилл Панюков.
Исход встречи решался в серии буллитов, где точнее были игроки казанской команды — 2:1. В серии буллитов Радулов реализовал две свои потыки, а вот Мичков — только одну из двух.
Для «Сочи» это поражение стало 14-м подряд в лиге. В турнирной таблице Западной конференции клуб идет на 11-й строчке, набрав 18 очков в 42 матчах. «Ак Барс» идет на 7-й строчке Востока: 49 очков после 43 игр.
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«Сочи» (Сочи) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Радулов — 15 (бол., Галиев, Шипачев), 1:39 — 0:1. Гараев — 4 (Федоров, Николаев), 23:38 — 1:1. Мичков — 1 (бол., Федоров, Мачулин), 33:50 — 2:1. Кагарлицкий — 7 (Радулов), 35:04 — 2:2. Панюков — 3 (Семенов, Журавлев), 50:02 — 2:3. Николаев — 7 (Федоров, Гормли), 58:53 — 3:3.
Победный буллит: Радулов.
Вратари: Плешков — Билялов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (8+11+9+2) — 35 (16+8+8+3).
Судьи: Кулаков, Прокуратов.
25 декабря. Сочи. ДС Большой.
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