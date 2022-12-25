Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории «Сочи»

Нападающий Матвей Мичков забросил первую шайбу в составе «Сочи».

18-летний нападающий отметился голом во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории ХК «Сочи». Он отличился в возрасте 18 лет и 16 дней.

Предыдущее достижение принадлежало форварду Степану Старкову, который забил в возрасте 19 лет и 95 дней.