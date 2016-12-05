"Слован" заверил КХЛ, что команда не снимется с сезона-2016/17

"Слован" заверил КХЛ в том, что участие клуба в оставшихся матчах сезона-2016/17 не находится под угрозой. Ранее появилась информация о том, что игроки братиславской команды собирались бойкотировать матч регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого "Металлурга" из-за задержек заработной платы.

"Слован" заверил КХЛ в том, что участие клуба в оставшихся матчах сезона-2016/17 не находится под угрозой. По итогам встречи главных акционеров клуба с представителями игроков была достигнута договоренность об урегулировании текущей ситуации. Часть имеющейся задолженности должна быть погашена в ближайшие дни, а остаток – в ближайшие недели", – говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.