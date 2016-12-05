17:14 5 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

"Слован" заверил КХЛ, что команда не снимется с сезона-2016/17

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"Слован" заверил КХЛ в том, что участие клуба в оставшихся матчах сезона-2016/17 не находится под угрозой. Ранее появилась информация о том, что игроки братиславской команды собирались бойкотировать матч регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого "Металлурга" из-за задержек заработной платы.

"Слован" заверил КХЛ в том, что участие клуба в оставшихся матчах сезона-2016/17 не находится под угрозой. По итогам встречи главных акционеров клуба с представителями игроков была достигнута договоренность об урегулировании текущей ситуации. Часть имеющейся задолженности должна быть погашена в ближайшие дни, а остаток – в ближайшие недели", – говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

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