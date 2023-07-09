Быков: «Не испытывайте иллюзий по поводу возвращения Овечкина и других россиян из НХЛ в КХЛ»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о возможном прекращении действия меморандума о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ.

«Мне интересно, что на этот счет думают наши руководители спорта и хоккея в частности. Это их обязанность защищать наших спортсменов, продвигать наши принципы и строить отношения с другими международными организациями на основе взаимоуважения и защиты своих интересов. Хотелось бы услышать их мнение! Все вопросы стоит задать в КХЛ. Пусть они ответят, что и как, это их забота. Стоит ли ждать Овечкина и других российских звезд из НХЛ в КХЛ? Не испытывайте иллюзий по поводу возвращения этих персон», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ прекратил действие.

КХЛ объявила о регистрации контракта вратаря Ивана Федотова с ЦСКА. Дэйли заявил, что у Федотова действует соглашение на сезон-2023/24 с «Филадельфией». Он отметил, что было подтверждено, что интерпретация ситуации неоднозначная и вступает в противоречие с существующими у Федотова контрактными обязательствами в НХЛ.