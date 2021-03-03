Сегодня, 3 марта, состоится матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором ЦСКА на своем льду примет «Спартак». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

В этом сезоне команды провели четыре очные встречи в рамках регулярного чемпионата, армейцы одержали победы в трех из них.

Следить за матчем ЦСКА — «Спартак» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Спартак»