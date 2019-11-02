Скудра официально уволен из «Трактора». Его сменит Юрзинов

Как уже сообщал «СЭ», Петерис Скудра уволен с поста главного тренера «Трактора». Команду возглавит Владимир Юрзинов, информирует официальный сайт челябинцев.

— «Трактор» находится вне зоны плей-офф, — заявил генеральный директор клуба Борис Видгоф. — В связи с неудовлетворительными спортивными результатами, по требованию президента клуба Алексея Текслера, главный тренер Петерис Скудра отправлен в отставку. Предложение возглавить «Трактор» принял Владимир Юрзинов-младший, соглашение с ним будет подписано в ближайшие дни, когда тренер приедет в Челябинск.

«Трактор» — это болельщики Челябинска и всей Челябинской области, те, кто болеет за «Трактор» из других регионов России и даже из-за границы. Все они продолжают поддерживать команду даже в непростой ситуации. Наши болельщики заслуживают видеть победы, и «Трактор» уже сегодня обязан быть в зоне плей-офф.

Наша цель не изменилась — это борьба за Кубок Гагарина, но для этого нужно набирать очки в каждом матче. Я, как генеральный директор «Трактора», беру на себя полную ответственность за принятое решение.

46-летний Скудра возглавил «Трактор» в апреле этого года. В этом сезоне клуб провел 27 матчей в чемпионате КХЛ и потерпел 17 поражений. Команда занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка.

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