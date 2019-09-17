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Скабелка считает, что «Барыс» слабо реализовывал большинство в матче со «Спартаком»

22:19
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после победы над «Спартаком» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда плохо реализовывала численное большинство, сообщает официальный сайт красно-белых.

— «Барыс» из шести матчей также два сыграл на ноль в атаке, при этом имел моменты, — приводит слова Скабелки пресс-служба «Спартака». — Слабо реализовывали численное большинство. Мы были недовольны этими моментами, но все донесли до ребят. Сегодня хотели выиграть, три шайбы забросили в большинстве. Матч получился хороший, живой.

Атмосфера на арене шикарная, но мы, хоккеисты, хотим, чтобы лед был идеальным. Когда ты день за днем не играешь и не собираешь по 12 000 человек, то сложно что-то требовать от работников арены. Думаю, будет проведена работа над ошибками.

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Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/press-konferentsiya-v-almaty/

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