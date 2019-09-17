«Барыс» всухую обыграл «Спартак»

«Барыс» дома одержал победу над «Спартаком» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в ледовом дворце «Алматы Арена».

В составе «Барыса» дважды отличился Дастин Бойд и еще одну шайбу забросил форвард Корбан Найт. Москвичи проиграли пятый матч из шести последних.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Спартак» (Москва) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Бойд — 1 (бол., Блэкер, Пакаринен), 34:15 — 1:0. Найт — 3 (Метальников, Старченко), 37:15 — 2:0. Бойд — 2 (бол., Тангрэди, Пакаринен), 41:39 — 3:0.

Вратари: Карлссон — Хомченко.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 24 (8+9+7) — 32 (9+7+16).

Судьи: Оленин, Раводин.

17 сентября. Алматы. ЛК «Алматы Арена».

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